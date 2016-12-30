Cloudflare

Fenerbahçe'den TFF'ye açık tehdit! "Maçlara çıkmayız"

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in ikinci yarısı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir başvuru yaptı.

Fenerbahçe'den TFF'ye açık tehdit! "Maçlara çıkmayız"
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:40
Bu haber 10.672 kez okundu

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı başvuruda bulundu ve ligin ilk yarısındaki maç planlamasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Başvuruda, eşit şartlar altında mücadele ortamı yaratılmadığı, adil standart bir uygulama sağlanmadığı, pazartesi günleri oynanan lig maçlarının futbol ekonomisine olan olumsuz etkisinin sadece Fenerbahçe açısından gözardı edildiği vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN MAÇLARA ÇIKMAMA TEPKİSİ

Sarı-Lacivertli takımın tam 5 kez pazartesi günleri maç oynamak zorunda bırakıldığı, bu nedenle de kulübün ciddi anlamda ekonomik kayba uğratıldığı belirtildi. Ligin ikinci yarısında da bu anlayışın sürdürülmesi halinde her türlü idari ve hukuki yola başvurulacağı ifade edildi.

Bunlar arasında pazartesi olarak ilan edilecek lig maçlarına çıkmamak, yine de pazartesi günleri oynamak zorunda bırakılmaları halinde ise maddi kaybın karşılanması adına her maç için ayrı ayrı olarak federasyon aleyhine dava açmak gibi seçenekler bulunuyor.

KONYA VE OSMANLI'NIN MAÇ TAKVİMLERİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Fenerbahçe başvurusunda, diğer takımların pazartesi günleri oynadığı maç sayısı eşitlenene kadar (5 kez) kendi maçlarının pazartesi günlerine konulmaması gerektiğinin altını çizdi. Yazıda Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa kupalarında mücadele eden Atiker KonyaSpor ile Osmanlıspor'un maç takvimleri örnek olarak gösterildi.

Federasyonun yaptığı planlamaya göre ligin ilk yarısında pazartesi günleri oynayan takımlar şöyle:

Fenerbahçe (5 maç)
Galatasaray (1 maç)
Atiker Konyaspor (2 maç)
Osmanlıspor (1 maç).
Beşiktaş ise pazartesi günü maça çıkmadı.

Seyircinin maçlara en yoğun ilgiyi gösterdiği cumartesi-pazar günleri birlikte baz alındığında da Fenerbahçe'nin kaybı göze çarpıyor. Hafta sonu Fenerbahçe 11 maç oynarken, diğer takımlarda dağılım şöyle:

Beşiktaş 14 maç
Galatasaray 13 maç
Osmanlıspor 15 maç
Atiker Konyaspor 13 maç

Ayrıca Fenerbahçe bu başvurunun yanı sıra ilk yarıdaki hakem hatalarını içeren kapsamlı bir dosyayı da Futbol Federasyonu'na iletti.

 
EtiketlerFenerbahçe HaberleriFenerbahçe
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Salih Uçan sonunda patladı!Salih Uçan sonunda patladı!

Fenerbahçe'li oyuncu Salih Uçan, kendisine yönelik yapılan eleştirilere sert cevaplar…

Şenol Güneş o futbolcunun biletini kesti!Şenol Güneş o futbolcunun biletini kesti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan…

İlhan Cavcav, Ahmet Çalık ile ilgili açıklamalarda bulundu!İlhan Cavcav, Ahmet Çalık ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Ahmet Çalık'ın transferi konusunda pazar günü…

Galatasaraylı Chedjou'nun bu hareketine ceza yolda!Galatasaraylı Chedjou'nun bu hareketine ceza yolda!

Galatasaraylı Aurelien Chedjou, Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya…

Aziz Yıldırım TFF'ye Beşiktaş eleştirisiAziz Yıldırım TFF'ye Beşiktaş eleştirisi

Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen Aziz…

Wiel'a sürpriz talip!Wiel'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Gregory van der Wiel'a Jorge Jesus'un kadrosunda…

Başakşehir'den Egemen Korkmaz açıklaması!Başakşehir'den Egemen Korkmaz açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Başakşehir'de…

Ahmet Çalık için olay tweetAhmet Çalık için olay tweet

Galatasaray'ın eski futbolcularından Evren Turhan, sarı-kırmızılı takımın Gençlerbirliği'nden transfer etmek…

'Teklif gelirse Çin'e gitmeyi düşünürüm''Teklif gelirse Çin'e gitmeyi düşünürüm'

İngiltere'nin başarılı hakemi Mark Clattenburg, Çin'in kendisini transfer etmek istediği…