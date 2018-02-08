Fenerbahçe'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe, İsveç ekibi Jönköpings'in U21 takımında oynayan 1999 doğumlu stoper Andreas Kilit ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki sol stoper, bu sezon U21 takımında forma giyecek.



İsveç ekibi Jönköpings Södra'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Andreas Kilit, "Video klibimi izlediler ve sonra bir hafta deneme antrenmanına çıktım. Daha sonrasında ise 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Rüyam gerçek oldu, büyük bir kulübe transferim gerçekleşti." dedi.



