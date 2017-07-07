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Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi!

Jeremain Lens transferini bir an önce tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Sunderland'e son teklifini iletti.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:08
Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi!

Hollandalı futbolcu için 7 milyon avro talep eden Sunderland'e Van der Wiel ve Volkan Şen önerildi. Lens için verebilecekleri son rakamın 5 milyon avro olduğunu belirten Fenerbahçe cephesi, İngiliz ekibine Van der Wiel ve Volkan Şen ikilisinden birini bonservisiyle vermeyi teklif etti.

Bu yıl İngiltere Championship'de mücadele edecek Sunderland'in bu teklife olumsuz cevap vermesi sonucunda sarı-lacivertliler Lens defterini tamamen kapatacak.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:08
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