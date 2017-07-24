Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, istediği isimlerin yüksek maliyetleri sebebiyle bir türlü istediği sonucu alamadı. Sarı lacivertliler bunun üzerine eski yıldızının transferi için görüşmelere başladı.24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:51
Fenerbahçe, forvet transferinde istenilen rakamlar yüzünden sonuç alamadı. Lucas Perez için Arsenal'e teklif yapan ancak hem oyuncu hem de kulübünün istekleri sebebiyle transferde geri adım atan sarı lacivertliler eski yıldızı Moussa Sow'la görüşmelere başladı.
Bonservisi Al Ahli'de olan futbolcunun İstanbul'da futbol oynamaya devam etmek istemesi sebebiyle takımdan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin Sow'u kiralamak için Birleşik Arap Emirlikleri kulübüyle temasa geçtiği ve resmi teklifini ilettiği aktarıldı.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sow'un transfer edilmesi halinde 2012 yılında olduğu gibi 31 yaşındaki futbolcuyu tek forvet olarak görevlendirmeyi planlıyor.