Fenerbahçe'den Sow'a zorunlu dönüş

Fenerbahçe, forvet transferinde istenilen rakamlar yüzünden sonuç alamadı. Lucas Perez için Arsenal'e teklif yapan ancak hem oyuncu hem de kulübünün istekleri sebebiyle transferde geri adım atan sarı lacivertliler eski yıldızı Moussa Sow'la görüşmelere başladı.

Bonservisi Al Ahli'de olan futbolcunun İstanbul'da futbol oynamaya devam etmek istemesi sebebiyle takımdan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği belirtildi. Sarı lacivertlilerin Sow'u kiralamak için Birleşik Arap Emirlikleri kulübüyle temasa geçtiği ve resmi teklifini ilettiği aktarıldı.