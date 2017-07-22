Fenerbahçe'den son dakika UEFA adımı!

FFP nedeniyle mali gözetiminde olan Fenerbahçe, bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Dirar ve Valbuena'nın isimlerini UEFA'ya bildirme konusundaki engeli aştı.

22 Temmuz Cumartesi gecesi saat 01:00'e kadar UEFA'ya Avrupa Ligi listesini bildirmesi gereken Fenerbahçe Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'ı Boluspor'a 1 milyon euro bonservis bedeliyle satarak sorunu halleti.

Sarı-lacivertli ekip, Olympiakos'a 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle satılan Emenike'den sonra Ertuğrul ve Melih'i satarak FFP'nin 'başa baş' kuralına uymayı başardı.

27 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında S. Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe, böylece o karşılaşmada bonservis bedeli ödeyerek aldığı Dirar ve Valbuena ikilisinden yararlanabilecek.

BOLUSPOR BAŞKANINDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, yeni transferler Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan hakkında konuştu.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Necip Çarıkçı, Transferlerimiz şekilleniyor. Fenerbahçe ile görüşmelerimizi yaptık ve anlaşma sağladık. Ertuğrul dışında, Melih Okutan ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futboluna Melih Okutan'ı kazandırırız. Fenerbahçe Melih Okutan'ın ikinci satışından % 20 pay alacak. Önemli olan burada bu gençlerimizin Türk futboluna kazandırmamız'' ifadelerini kullandı.

Ertuğrul'la 1+1 yıllık anlaştıklarını da dile getiren Çarıkçı, ''Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferlerde yönetim kurulu üyemiz Oktay Ercan maddi anlamda büyük bir inisiyatif kullandı. Ertuğrul'la 1+1 yıllık anlaşma sağladık. Melih'i geleceğin Rıdvan Dilmen'i olacağını dünüşünüyoruz. Melih için proje transferi diyebilirim'' dedi.