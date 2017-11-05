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Fenerbahçe'den şok karar...Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de Mehmet Topal kadro dışı bırakıldı.

05 Kasım 2017 Pazar 13:34
Fenerbahçe'den şok karar...Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de son oynadığı 3 maçta 6 puan bırakan Fenerbahçe'de, fatura kesilmeye başlandı. Sarı-Lacivertliler'de uzun yıllardır forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldı.
 
Bu sezon 4'ü ilk 11'de olmak üzere yalnızca 6 maçta forma giyen Mehmet Topal, özellikle son haftalarda neredeyse hiç şans bulamadı. 
 
31 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Aykut Kocaman'la da ilk 11'de forma şansı bulamadığı için arasının bozuk olduğu ve ikilinin birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.
 
2012 yılında 4.5 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Mehmet Topal, o dönemden bu yana Fenerbahçe'nin değişilmezleri arasında yer alıyordu.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 13:34
  1. Mehmet Topal
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