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Fenerbahçe'den şok karar... 'Kendine takım bul'

Fenerbahçe, büyük ümitlerle 2015 yazında renklerine bağladığı Ozan Tufan ile yolları ayırma kararı aldı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:34
Fenerbahçe'den şok karar... 'Kendine takım bul'

Kocaman, yedek kaldığı dönemde kararlarını sorgulamaya kadar varan tavırlar sergileyen Ozan Tufan'ı Antalya kampına götürmeyeceğini ve satılmasını istediğini yönetime aktardı.

Söz konusu kararı, Fenerbahçe yönetimi adına asbaşkan Ali Yıldırım, 22 yaşındaki oyuncuya kendine takım bulması iletildi. Fenerbahçe yönetiminin bonservisine yedi milyon Euro ödediği Ozan Tufan için beş milyon Euro istediği ve bu geliri ara transferde kullanmayı planladığı belirtiliyor.

Milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut da başta İspanya ve İtalya olmak üzere yurt dışında takım arayışına başladı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 11:34
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