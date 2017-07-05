Fenerbahçe'den Simon Kjaer açıklaması

Fenerbahçe, Milan'a transfer olacağı söylentileri dolaşan defans oyuncusu Simon Kjaer ile ilgili bir duyuru yaptı.

Sarı-lacivertli takım resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Simon Kjaer için 12 Milyon euroya AC Milan takımı ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberler yalandır. Kulübümüze şu an için böyle bir teklif yapılmamıştır" denildi.