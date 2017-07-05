Fenerbahçe'den Simon Kjaer açıklaması
Son zamanlarda basında adı Milan'la anılan Danimarkalı stoper Kjaer için Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:49
Fenerbahçe, Milan'a transfer olacağı söylentileri dolaşan defans oyuncusu Simon Kjaer ile ilgili bir duyuru yaptı.
Sarı-lacivertli takım resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Simon Kjaer için 12 Milyon euroya AC Milan takımı ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberler yalandır. Kulübümüze şu an için böyle bir teklif yapılmamıştır" denildi.