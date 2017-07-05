Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'den Simon Kjaer açıklaması

Son zamanlarda basında adı Milan'la anılan Danimarkalı stoper Kjaer için Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:49
Fenerbahçe'den Simon Kjaer açıklaması

Fenerbahçe, Milan'a transfer olacağı söylentileri dolaşan defans oyuncusu Simon Kjaer ile ilgili bir duyuru yaptı.

Sarı-lacivertli takım resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Simon Kjaer için 12 Milyon euroya AC Milan takımı ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberler yalandır. Kulübümüze şu an için böyle bir teklif yapılmamıştır" denildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:49
  1. Fenerbahçe
  2. Milan
  3. Danimarka
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    1. Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    2. Antibiyotik direnci dezenfektanlarla..
    3. SGK'dan SMA hastaları için yeni karar..
    4. Hindistan'da sel felaketi: 20 kişi öldü
    5. Terörden yargılanan Figen Yüksekdağ..
    6. Sıcaklarda süt alırken dikkat edin
    7. Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı..
    8. Fenerbahçe'den Simon Kjaer açıklaması
    9. Gezi provokatörü BBC yine sahnede.....
    10. Yılın ilk yarısında elektrik tüketimi..
    11. Önce yatağa bağladı sonrası felaket…..
    12. Ardahan’da silahlı çatışma! 5 yaralı
    13. Kayseri'de silahlı kavga: 2 ölü 15..
    14. Rize'de FETÖ operasyonu: 12 kişi..
    15. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başbağlar..
    16. F 16 pilotlarını da FETÖ belirlemiş
    17. Adana'da erkeklerle birlikte polise..
    18. Çocuğunuzu bu içeceklerden uzak tutun
    19. Emenike'nin "Beşiktaş'a gel" sözüne..
    20. Evini tesise çevirdi: Çay kahve meyve..
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Televizyonlar yayınlarını kesti ve ‘son dakika’ olarak duyurdu… 02:40’ta oldu… Dünya titredi!
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    Yeni hız limiti uygulaması başladı! İki günde 5 bin araç yakalandı
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    CHP'li Eren Erdem'in hangi örgütten olduğu belli oldu!
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek
    Rusya: Türkiye 70 günde 41 hedef imha edecek