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Fenerbahçe'den 'şifreli' transfer paylaşımı: Dünya yıldızı...

Taraftarları heyecanlandıran fotoğraf! Yer yerinden oynar...

20 Haziran 2017 Salı 18:05
Fenerbahçe'den 'şifreli' transfer paylaşımı: Dünya yıldızı...

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Kulübü cephesinden gelen şifreli mesaj sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Kulübün önemli taraftar platformlarından olan 12 Numara, 19 Haziran akşamı paylaştığı görsel ile kritik bir transferin sinyalini verdi. Adam, terazi ve kumsaatinden oluşan ikon üçlüsüne bir de düz siyah görüntü ekleyen 12 Numara hesabı, Arsenal imasında bulundu.

Söz konusu paylaşımda yer alan siyah görselin parlaklık ayarlarıyla oynandığı takdirde ortaya İngiliz devinin logosunun çıkması sosyal medyayı salladı.

Sarı lacivertli taraftarlar ilk etapta Ospina, Cazorla ya da Lucas Perez'in kadroya katılacağı yorumunu yaparken, paylaşımda yer alan terazi ikonu ibreyi Mesut Özil’e çevirdi. 15 Ekim 1988 doğumlu olan yıldız oyuncunun terazi burcu olması Mesut Özil iddialarını alevlendirdi.

Etkileşim rekoru kıran paylaşım kısa süre sonra silindi ancak sosyal medyada hatırı sayılır bir iz bıraktı.

İşte o paylaşım ve parlaklık ayarıyla oynanınca ortaya çıkan Arsenal logosu.

Logonun en net hali...

Fenerbahçe'den 'şifreli' transfer paylaşımı: Dünya yıldızı

 

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 18:05
  1. Fenerbahçe
  2. şifreli transfer paylaşımı
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