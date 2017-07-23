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Fenerbahçe'den Eto'o transferine ilişkin yalanlama

Fenerbahçe, bugün basında yer alan Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberleri gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

23 Temmuz 2017 Pazar 15:17
Fenerbahçe'den Eto'o transferine ilişkin yalanlama

Fenerbahçe, bugün basında yer alan Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberleri gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün tarihli Fanatik gazetesinde “Eto’o Fener’e Geliyor” başlığı ile yayınlanan haber tüm içeriği ile yalandır.

Söz konusu futbolcu ile ilgimiz yoktur. Özel haber görünümü kazandırılarak, hiçbir dayanağı olmayan, ayıp sınırlarını aşmış, tüm içeriği ile hayal ürünü detaylarla hazırlanmış bu haber, gazetecilik etik kurallarına gölge düşürmekte ve bilgi kirliliğine yol açarak yalan haber üzerine yorumlar yapılmasına neden olmaktadır.

Masa başında uydurulan bu tür haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 15:17
  1. Fenerbahçe
  2. samuel eto'o
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