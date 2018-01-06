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Fenerbahçe'den Nunnaly açıklaması

Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, sarı lacivertlilerin Baskonia Vitoria Gasteiz karşısındaki 79-74’lük galibiyetin ardından kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:59
Fenerbahçe'den Nunnaly açıklaması

Galibiyetten çok maç içinde talihsiz bir sakatlık yaşayan ve sağlık durumu merak edilen James Nunnally hakkında bilgi veren Ozan Balaban, "Maçı kazanmak önemli ama oyuncularımızın sağlığı daha önemli. Biraz önce hastaneden bilgi aldık. Nunnally’nin tomografisi, MR’ı çekildi. Bir sıkıntı gözükmüyor. Önlem olsun diye birkaç saat hastanede kalacak. Vesely’nin de maç içinde bir sakatlığı oldu. Aşil tendonunda gerilme var. Kalinic’in de sakatlığı sürüyor. 2-3 haftaya ihtiyacı var. İnşallah Olimpiakos maçına kadar tüm takım üzerine koyarak devam edecek" dedi.

Ardından maçla ilgili açıklamalarda bulunan Ozan Balaban, "Rakibimizin ligdeki yerine bakıp, aldanmamak lazım. Çok çok iyi takım. İyi defans yaptık. İkinci yarıda hücumda da takım toparlandı. Her gün üzerine koyarak ilerliyoruz. Büyük tecrübemiz var ama 5 tane de yeni oyuncumuz var. Bu sabır işi, kolay değil. Geçen yılki Mayıs’ı unutmak lazım. Taraftarımız bugün biraz geri döndü. Sabırla son maça kadar destek olmak lazım. Yolumuz Belgrad’dan geçecek. Destek ve sabır bekliyoruz. Oyuncumlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:59
  1. Ozan Balaban
  2. fenerbahçe
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  4. basketbol
  5. James Nunnaly
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