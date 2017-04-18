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Fenerbahçe'den Ndiaye girişimi

Fenerbahçe'nin, Osmanlıspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için Ankara ekibiyle görüştüğü belirtildi.

Fenerbahçe'den Ndiaye girişimi
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:47

Fenerbahçe'de yönetim yeni sezon çalışmalarına hız verirken, Türkiye içinden ilk hedefin Osmanlıspor forması giyen Senegalli orta saha Badou Ndiaye olduğu öğrenildi.

Bein Sports'ta yer alan habere göre sarı-lacivertliler, aracılar vasıtası ile Osmanlıspor'un kapısını çalarlarken istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle alternatif arayışlarına yöneldiler. Takas formülünü masaya süren Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta önerdiği isimler yüksek maaşları nedeniyle Osmanlıspor yönetimi tarafından kabul görmedi.

Osmanlıspor'un sarı lacivertli takımdan genç ve kendini kanıtlamış isimleri düşünebileceklerini Fenerbahçe Yönetimine ilettiği ve görüşmelerin ileri bir tarihte yeniden başlayacağı öğrenildi.

Ndiaye için yurt dışından da tekliflerin olduğu ve Osmanlıspor'un 2018 temmuzuna kadar sözleşmesi olan bu oyuncunun satışından önemli bir bonservis bedeli beklediği gelen haberler arasında.

Bu sezon Osmanlıspor formasıyla 36 maça çıkan Ndiaye 7 gol ve 3 asiste imza attı.
Bu sezon Osmanlıspor formasıyla 36 maça çıkan Ndiaye 7 gol ve 3 asiste imza attı.
 
EtiketlerFenerbahçeTürkiyeAnkaraSenegal
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:47
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Yeni Akit
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