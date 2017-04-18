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Fenerbahçe'den muhteşem zafer

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, Panathinaikos'u 71-58 mağlup etti.

Fenerbahçe'den muhteşem zafer
Eklenme: 18 Nisan 2017, 22:49

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan takımı Panathinaikos'u deplasmanda 71-58 mağlup etti.

 
EtiketlerPanathinaikosfenerbahçefbf.bahçethy avrupa ligi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 22:49
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