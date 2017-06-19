Fenerbahçe'den Manuel Fernandez bombası

Orta alan için Sevilla'lı Samir Nasri'yle yakından ilgilenen sarı-lacivertli ekipte son olarak Manuel Fernandes ismi transfer listesine girdi. Daha önce Beşiktaş'ta başarıyla forma giyen Lokomotiv Moskovalı futbolcunun menajeri Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

31 yaşındaki Fernandes'i çok uygun şartlarda getirebileceğini belirten Rus menajer, Fenerbahçeli yöneticilere şunları söyledi: "Fernandes bu sezon Lokomotiv'de 7 gol 9 asistle oynadı. Tam bir joker. Orta sahanın sağında, solunda, ön liberoda, forvet arkasında ve merkezde oynadı. İstediğiniz Jose Sosa'dan daha verimli bir sezon geçirdi. Sosa'dan çok daha uygun şartlara gelebilir."

Bu öneri sarı-lacivertli yöneticilerin ilgisini çekerken, konunun teknik direktör Aykut Kocaman'la görüşülmesine karar verildi. Kocaman'ın olumlu görüş bildirmesi halinde Manuel Fernandes'in Fenerbahçe'ye transferi için düğmeye basılacak.

Kaynak:Fotomaç