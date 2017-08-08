Fenerbahçe'den Madrid seferi! Golcü için...

Simon Kjaer'in Sevilla'ya satılması sonrasında UEFA ile yaptığı FFP anlaşması karşısında eli rahatlayan sarı-lacivertliler, Lucas Perez için ısrarını sürdürüyor.

NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya bu sabah Madrid'e gitti. Yöneticilerin Arsenal'li Lucas Perez ile görüşmeleri bekleniyor. Sarı Lacivertliler ile Perez arasındaki görüşmeler bir süredir devam ediyordu.

Lucas Perez ve menajeri, daha önce yaptığı açıklamalarda oyuncunun Arsenal'den kesin olarak ayrılacağını doğrulamıştı. Perez'in eski kulübü Deportivo'nun da İspanyol golcüye futbolculuk ve emekli olduktan sonra da yöneticilik içeren 10 yıllık bir sözleşmenin önerdiği iddia edilmişti.