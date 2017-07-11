Fenerbahçe'den Kweuke bombası

Van Persie'nin yanına Fernandao'nun da durumunu göz önüne alan Fenerbahçe yönetimi bir değil iki forvet alma konusunda kolları sıvadı.Fenerbahçe ikinci forvet içinde FFP kurallarını gözeterek yurt içinden bir isme göz koydu: Leonard Kweuke. Küme düşen Rizespor’da dikkat çeken Kamerunlu golcü için Fenerbahçe’nin, Rizespor’a da takas önerisi yaptığı iddialar arasında.Gecen sezon Rizespor formasıyla 31 maça çıkan Kweuke16 gol kaydetmişti.