Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe’den kombine açıklaması

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu için bugün itibari ile 17 bin barajının geçildiğini açıkladı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:01
Fenerbahçe’den kombine açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, 2017-2018 futbol sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine kart satışları bugün itibariyle 17.000 adeti geçmiştir.

03 Ağustos 2017, Perşembe günü evimizde Avusturya’nın SK Sturm Graz takımı ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için ise şu ana kadar 15.100 adet bilet satılmış olup, bilet satışı halen devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:01
  1. Fenerbahçe
  2. Avrupa
  3. Avusturya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev hamle
    1. Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev..
    2. Batman'da minibüs ile otomobil..
    3. Ferrari'nin karı yükseldi
    4. Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl..
    5. Dow Jones ilk kez 22.000 puanın..
    6. Zebranın hazin sonu
    7. Trump imzayı attı
    8. Yangının zararı büyük oldu
    9. Boğazkale’ye yöresel ürünler standı
    10. 26 sene uğraştılar! Bakın neden...
    11. Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı
    12. Düzyatan: Birileri benim diziden..
    13. Beklenen açıklama geldi: Feshetmeye..
    14. ABD: Türkiye ile ilişkilerimiz gerilim..
    15. Hastalığı yüzünden çocuklarını sevemiyor
    16. Bitlis’te kaldırım işgallerine karşı..
    17. YAŞ sonrası terfiler açıklandı!
    18. Migrene iyi gelen yan etkisiz ilaç var..
    19. Rus büyükelçiliğine saldırı
    20. Muhaliflerden ani saldırı!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!