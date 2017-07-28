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Fenerbahçe'den kebapçı Selahattin açıklaması

Fenerbahçe Kulübü sosyal medyada dolaşan Aziz Yıldırım'ın Selahattin Aydoğdu ile aynı masada olduğu fotoğraf için açıklama yaptı.

28 Temmuz 2017 Cuma 16:33
Fenerbahçe'den kebapçı Selahattin açıklaması

İşte Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;

Son dönemde Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım’ın yazılı basın ve sosyal medyada ön plana çıkan eski bir fotoğrafı, güncel bir olayla bağdaştırılmakta, kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir.

Başkanımız 2015 yılının Kasım ayında, Etiler’de bir restoranta gitmiş, orada ilk kez Selahattin Aydoğdu ile tanışmış ve Aydoğdu’nun sahibi olduğu mekanda bahse konu fotoğraf çekilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu fotoğraf, Fatih Terim’in son dönemde yaşadığı kavgadan 2 yıl önce çekilmiş olup, güncel olaylarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bir başka deyişle fotoğraf söz konusu kavgadan sonra değil, 2 yıl önce çekilmiştir.

Bahse konu fotoğrafın herhangi bir konuyla bağdaştırılmamasını kamuoyundan rica ederiz.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 16:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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