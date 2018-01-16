Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde düzenlendiği basın toplantısında transferlerle ilgili sorulan soruya "Gelen oyuncu üst seviyede olmalı ki uyum süreci yaşamadan takıma katkılı olsun. Bunun maliyetini söylemeye gerek yok. 15-20´li rakamlara gidiyor" yanıtını vererek maddi sıkıntıya dikkat çekmişti.



Ara transfer döneminde doğru transfer yapılması konusunun zorluklarının masaya yatırıldığı yönetim ve teknik heyetin yaptığı toplantıda da takımın gücünü arttıracak isimler dışındaki teklifleri değerlendirmeme kararı alındı. Sarı-Lacivertli yönetimin aceleci olmama ve kulübün mali yapısına uygunluğu ön planda tutma konusunda da görüş birliğine vardı.



6 AYLIK MALİYETİ 1 MİLYON EURO



Sol bek takviyesi içinde transferin son gününe kadar bekleme kararı alan Sarı-Lacivertli yönetime ilginç bir teklif geldi. G.Saray'ın uzun zamandır gündeminde yer alan Fransız yıldız Evra'nın temsilcileri F.Bahçe'nin kapısını çaldı.



Sarı-Kırmızılı Kulüpten beklenen yanıtı bir türlü alamayan menajerler 'Evra'yı F.Bahçe'ye 6 aylığına getirebiliriz" teklifinde bulundu.



Bu teklif sonrası düşünme kararı alan Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yapılacak toplantı sonrası kesin kararı verecek. Bonservis bedeli olmayan tecrübeli oyuncunun 6 aylık maliyeti ise sadece 1 milyon euro.



*2011'de piyasa değeri 30 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Hızı ve zekasıyla dünyanın en iyi sol beklerinden biri olarak gösterildi.



36 yaşındaki Fransız oyuncu, PSG altyapısında başladığı futbol kariyerinde genç yaşlarda İtalya'ya giderken, ilk patlamasını ülkesinde Nice formasıyla yaptı ve 2002 yılında 4 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer oldu.



25 yaşında Manchester'a



Monaco'da müthiş bir gelişim ve yükselişe imza atan Evra, 2006'da 25 yaşındayken 8 milyon Euro karşılığında Manchester United'a geçiş yaptı. Premier Lig'de tam anlamıyla fırtına gibi esen Evra, hızı, çevikliği ve oyun zekasıyla dünyanın en iyi sol beklerinden biri haline geldi. 2011 senesinde piyasa değeri 30 milyon Euro'ya kadar yükseldi.



Suarez'le ırkçılık savaşı



Evra müthiş futbolculuğunun yanı sıra birçok skandalla gündeme geldi. Özellikle Manchester United ve Liverpool arasındaki maçlarda Luis Suarez'le yaşadığı ırkçılık tartışmaları Avrupa futboluna damga vurdu. Irkçılık tartışması yaşadığı Suarez'in bir sonraki maçta elini sıkmamasına tepki gösteren Patrice Evra, 2014'te İngiltere'den ayrıldı ve 1.9 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu.