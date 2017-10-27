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Fenerbahçe'den Galatasaray'a asrın transfer çalımı

Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah için Fenerbahçe'de devreye girdi

27 Ekim 2017 Cuma 02:30
Fenerbahçe'den Galatasaray'a asrın transfer çalımı

Galatasaray, Asamoah'ı sezon başında transfer etmek için çok uğraşmış ancak Juventus'un çıkardığı son dakika pürüzü nedeniyle renklerine bağlayamamıştı. Başarılı sol bek için ezeli rakip devreye girdi. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; G.Saray'ın gözbebeği olan Kwadwo Asamoah'a Fenerbahçe de kancayı attı.

Ocak'ta temas sağlanacak

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ganalı yıldızla ilgili bir değerlendirme yapan Sarı-Lacivertli yönetim teklif kararı aldı. Yönetim, Ocak'ta Asamoah ve menajeri ile temaslara start verecek.

Çok istedi ama gelemedi

Bu sezonun başında Galatasaray ile anlaşan yıldız futbolcu, Juventus'un kendisini bırakmaması nedeniyle takımda kalmıştı. Fakat Asamoah yeni sezon için Sarı-Kırmızılılar'a söz de vermişti.

G.Saray cephesi çok rahat

F.Bahçe mali açıdan daha iyi bir teklif yaparak Asamoah'ı ikna edeceğini düşünüyor. Galatasaray cephesinin ise çok rahat olduğu ve "Asamoah sadece bize gelir" dediği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 02:30
  1. Fenerbahçe
  2. Galatasaray
  3. asrın transfer çalımı
  4. Kwadwo Asamoah
  5. Juventus

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