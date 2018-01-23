Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'den flaş transfer kararı

Fenerbahçe yönetimi, transfere harcanacak paranın maaş ödemelerine ayrılmasına karar verdi

23 Ocak 2018 Salı 11:28
Fenerbahçe'den flaş transfer kararı

Sezona kötü başlayan ve ilk yarının ortalarında şampiyonluk yarışından kopma riski yaşayann Fenerbahçe, sonradan toparlanmıştı. Yönetim de takıma motivasyon sağlamak için her maça prim sistemi getirdi. Son altı haftadaki çıkış ve bununla beraber toplanan puanların ardından futbolcular önemli bir gelirin sahibi oldu. Bunun dışında ilk yarı itibariyle maaşların da tamamı yatırıldı.

Önce maaşlar

Yönetim, şampiyonluk yolunda maaş ve prim ödemelerinin zamanında gerçekleşmesinin önemli bir motivasyon olduğunu biliyor. Bu nedenle zorluklar yaşansa da takımın alacakları ihmal edilmiyor.

Bu arada teknik heyet ve yönetim transfer yapmama kararı aldı. Devre arası transfer döneminde sol bek, orta saha ve kanat bölgesi için çalışmalar yapan sarı-lacivertliler mali konulara takıldı. Bu üç pozisyon için 50'ye yakın aday vardı. Yapılan elemelerde bu isimler 6'ya kadar indi.

Ancak bu sefer maliyetler yükseldi. Belirlenen bu isimler doğrudan takıma katkı verecekler isimler olsa da yabancı kontenjanının yanı sıra yüksek bonservis ve maaş ücretleri ortaya çıktı.

Yapılan son değerlendirmede bu transfer ve transferlere harcanacak paranın kulübü ekonomik açıdan sıkıntıya düşürebileceği ifade edildi. Bu da ikinci yarıda maaş ödemelerine yansıyabilir, takım da olumsuz etkilenebilirdi. Bu faktörü göz önünde tutan teknik heyet, transfere harcanacak paranın maaş ödemelerinde kullanılmasının daha doğru olacağını ifade etti.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 11:28
  1. Fenerbahçe
  2. Aziz Yıldırım
  3. Aykut Kocaman
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anderson Talisca'nın ayrılığı an meselesi! Kabul etti
    1. Anderson Talisca'nın ayrılığı an..
    2. Amerika'nın Münbiç korkusu
    3. DAİB illerinden 1.8 milyar dolar..
    4. 'Zeytin Dalı' bütçeye ek yük getirmiyor
    5. Fetih Suresi yerine Enternasyonal..
    6. Ertuğrul'dan vatan hainlerine tokat..
    7. Polis telsizi ve savcı cübbesi ele..
    8. Kapanan her birinin yerine beş yeni..
    9. Söndürülmemiş izmaritler 8 bin 420..
    10. Fehmi Koru'dan FETÖ itirafı! Sözcü..
    11. İşte Süper Lig'de gol krallığında son..
    12. Yunanistan'da skandal karar! Türk..
    13. Kasiyer müşterilerini böyle dolandırdı
    14. Askeri araç takla attı: Yaralılar var
    15. 42 maçta 33 gol atan yıldız golcü..
    16. Kastamonu'da trafik kazası: 5 kişi..
    17. Adıyaman'da terör propagandası yapan..
    18. Hudut karakoluna taciz ateşi
    19. Trabzonspor'da şoke eden gelişme!..
    20. İstanbul Mobilya Fuarı başlıyor
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!
    ÖSO Burseya Dağı'nı tekrar ele geçirdi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...
    Yeni başkan geldi! Terim istifa...