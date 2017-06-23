İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması!

Fenerbahçe, Edin Visca ve Robin van Persie hakkında çıkan transfer haberleri hakkında bir açıklama yaptı.

23 Haziran 2017 Cuma 16:37
Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması!

Edin Visca'nın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanlayan Fenerbahçe, Robin van Persie'nin takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İşte Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

Son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan, Edin Visca ile ilgili kulübümüzün transfer çalışması içerisinde olduğuna dair haberler yalandır.

Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamakla birlikte, söz konusu yalan transfer haberleri kamuoyunu yanlış yönlendirerek beklenti oluşmasına neden olmaktadır.

Ayrıca, yine son dönemde Robin Van Persie’nin kulübümüzden ayrılacağına dair gerçek olmayan haberler yer almaktadır. Futbolcumuz Robin Van Persie ile ilgili kulübümüze ulaşan bir teklif yoktur. Oyuncumuz, takımımızın planlanan toplanma tarihinde tesislerimizde olacaktır.

Kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:37
  1. Fenerbahçe
  2. Edin Visca
  3. Robin van Persie
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müslümanlara saldırmaya başladılar...
    1. Müslümanlara saldırmaya başladılar...
    2. Köpekleri diri diri kaynatacaklar
    3. FETÖ'cülerin yakınlarından çok sayıda..
    4. Rusya'da 'Telegram' tartışması
    5. Beşiktaş'tan Emre Mor operasyonu!
    6. Çipras'tan 'Kıbrıs' tehdidi! Türkiye..
    7. Ahrar'uş Şam Devrim bayrağını benimsedi
    8. Genç kız AVM’de intihar etti
    9. Kolu yürüyen merdivene sıkıştı!
    10. Hama'da El Zaim grubu Tahriruş Şam'a..
    11. Helikopterler için imzalar atıldı
    12. Hepsi esir alındı... Muhalifler..
    13. 6 ay uğraşıp muhteşem bir ağaç ev..
    14. Taliban bayram mesajı yayınladı
    15. Şeftali ağız kokusunu gideriyor!
    16. Öğrenci evlerinden komik manzaralar
    17. Galatasaray transfer bombasını patlattı
    18. S. Arabistan'a gidecek kargodan bakın..
    19. Türkiye için şaşırtan rapor! Nüfus 10..
    20. Dağlıca Taburu'nda Mehmetçik..
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''