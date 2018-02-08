THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'den flaş transfer!

Sarı lacivertli ekip alt yapısına sürpriz bir transfer yaptı.

08 Şubat 2018 Perşembe 21:18
Fenerbahçe'den flaş transfer!

Fenerbahçe’nin altyapı konusundaki transferleri devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak İsveç’ten 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Andreas Kilit’i kadrosuna kattı.

Jönköpings Södra takımında oynayan Andreas Kilit, İsveç basınına verdiği röportajda Fenerbahçe’ye transfer olma sürecini anlattı.

Andreas Kilit ilk olarak görüşmelerin nasıl yapıldığını anlatıp, “Babam ile Fenerbahçe’ye bağlı 2 menajer görüşme yaptı. Daha sonra benim bazı videolarımı ve maç görüntülerimi izlemek istediler. Araştırma sonrasında benimle transfer görüşmeleri 5 dakikada halledildi” dedi.

Fenerbahçe’ye gittiği için çok heyecanlı olduğunu aktaran genç yıldız, “Harika hissediyorum. Rüyalarım gerçekleşti. Böyle büyük bir kulübe gitmek inanılmaz. Her futbolcunun hayali büyük bir takımda oynamaktır. Şimdi iyi bir performans gösterip kendimi göstermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan sözleşmeyi de anlatan Andreas Kilit, “Şu anda 1.5 yıllık bir anlaşma yaptık. Deneme süreci gibi olacak. Ancak iyi bir performans gösterirsem, hukuki anlamda uzun bir sözleşme yapacağız. Her 6 ayda bir değerlendirme yapacaklar” diye konuştu.

Babasının da çok keyifli olduğunu söyleyen genç yıldız, “Babam çok mutlu oldu. Zaten her zaman bana daha iyi olmam için yardım eder. Babama çok teşekkür ederim” dedi.

1.94 boyundaki orta saha oyuncusu 18 yaşındaki Kilit, sol ayağını kullanıyor, merkezde oynuyor ve U21 takımında yer alacak. 1.5 sene U21 takımında antrenman ve maçlarda kullanılacak Andreas Kilit, duruma göre A takım için değerlendirilecek.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 21:18
  1. Fenerbahçe
  2. Andreas Kilit
  3. Jönköpings Södra

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ o konutları geri aldı
    1. TOKİ o konutları geri aldı
    2. Türkiye’den çok sert tepki… ‘Yok..
    3. İşte cunta adaleti… 37 kişi öldüren..
    4. ABD Savunma Bakanı Mattis Bakan..
    5. Çok vahim iddia… Yüzden fazlaDEAŞ'lı..
    6. ABD'den 'Suriye' açıklaması: Aşırı..
    7. Viyana'da Türk anne ve kızı ölü bulundu!
    8. Herkesin bildiği gerçeği itiraf etti…..
    9. Aydın'da trafik kazası: 1 kişi öldü
    10. 70 yaşındaki emekli öğretmen 70'inci..
    11. Google'a büyük ceza!
    12. Rusya'nın Birleşmiş Milletler..
    13. Ömer Özmen yeniden il başkanı oldu
    14. İngiltere’de masonlar gazetelere ilan..
    15. DEAŞ şüphelisi otogarda enselendi
    16. Rusya'dan Türkiye ve İdlib mesajı
    17. Ankara'dan jet cevap: Bu yüzden kaale..
    18. Thomas, Lakers'ta
    19. ABD'den Rex Tillerson'ın Türkiye..
    20. Amerika'dan Doğu Guta açıklaması
    Afrin'deki teröristlere bilgi aktarıyordu! Az önce paketlendi
    Afrin'deki teröristlere bilgi aktarıyordu! Az önce paketlendi
    Erdoğan müjdeyi verdi: Altay ve ATAK...
    Erdoğan müjdeyi verdi: Altay ve ATAK...
    Korkunç görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı
    Korkunç görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var