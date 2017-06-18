Fenerbahçe'den flaş Lens ve Sow kararı!

Fenerbahçe'de Lens ve Sow, bu yıl kadroda olmayacak. Sunderland’in Lens için yüksek bir bonservis talep etmesi yönetimi bu kararı almaya iterken, Moussa Sow için de benzer bir durum yaşanıyor.

Al-Ahli, Senegalli için kapıyı 7 milyon eurodan açtı. Bu durum karşısında geri adım atan Fenerbahçe, Sow’dan vazgeçmek zorunda kaldı.