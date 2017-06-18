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Fenerbahçe'den flaş Lens ve Sow kararı!

Aykut Kocaman'ı takımın başına getiren ve yeni sezonda şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanacak.

18 Haziran 2017 Pazar 11:29
Fenerbahçe'den flaş Lens ve Sow kararı!

Fenerbahçe'de Lens ve Sow, bu yıl kadroda olmayacak. Sunderland’in Lens için yüksek bir bonservis talep etmesi yönetimi bu kararı almaya iterken, Moussa Sow için de benzer bir durum yaşanıyor.

Al-Ahli, Senegalli için kapıyı 7 milyon eurodan açtı. Bu durum karşısında geri adım atan Fenerbahçe, Sow’dan vazgeçmek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 11:29
  1. Fenerbahçe
  2. Sunderland
  3. Moussa Sow
  4. Al-Ahli
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