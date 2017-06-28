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Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, transfer görüşmesi için Fenerbahçe kulüp binasına geldi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:41
Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için harekete geçti. Emre Mor'un menajeri ile transfer görüşmeleri başladı.

EMRE MOR KİRALANACAK

Daha önce Fenerbahçe Kulüp Menajeri Hasan Çetinkaya, Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ile görüşme yapmış ve bu görüşme ortaya çıkmıştı. Uzun süredir Emre Mor'un transferi için oldukça istekli olan Fenerbahçe, 19 yaşındaki yetenekli futbolcu için yeniden masaya oturdu.

 Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, 13:00 sularında Fenerbahçe kulüp binasına giriş yaptı. Dortmund'un kiralık göndermek istediği konuşulan Emre Mor için sarı-lacivertli yöneticilerin, menajeriyle detayları konuşacağı bilgisine ulaşıldı.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:41
  1. Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi
  2. Muzzi Özcan
  3. Fenerbahçe
  4. Borussia Dortmund
  5. Emre Mor
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