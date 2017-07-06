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Fenerbahçe'den dört dörtlük şov!

Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar ve Carlos Kameni için imza töreni düzenlendi

06 Temmuz 2017 Perşembe 20:23

Fenerbahçe’in 4 futbolcusu Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının karşısına çıktı.

2 yıllık sözleşme imzalanan Fenerbahçe’nin yeni kalecisi Carlos Cameni, Valbuena ve Dirar ile birlikte sarı lacivertli takımda küçük bir Fransız grubu oluşturduklarını söyledi

4 yıllık sözleşme imzalanan Nebil Dİrar kariyerinin sonunda Fenerbahçe’de iyi izler bırakmak istediğini ifade ederken, sözleşmesi yenilenen kaleci Volkan Demirel ise 40 yaşına kadar oynamak istediğini açıkladı

Sözleşmesi daha önce uzatılan Hasan Ali Kaldırım ise hayatının en önemli ikinci imzasını attığını söyledi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 20:23
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