Fenerbahçe'den dört dörtlük şov!

Fenerbahçe’in 4 futbolcusu Topuk Yaylası kampında basın mensuplarının karşısına çıktı.

2 yıllık sözleşme imzalanan Fenerbahçe’nin yeni kalecisi Carlos Cameni, Valbuena ve Dirar ile birlikte sarı lacivertli takımda küçük bir Fransız grubu oluşturduklarını söyledi

4 yıllık sözleşme imzalanan Nebil Dİrar kariyerinin sonunda Fenerbahçe’de iyi izler bırakmak istediğini ifade ederken, sözleşmesi yenilenen kaleci Volkan Demirel ise 40 yaşına kadar oynamak istediğini açıkladı

Sözleşmesi daha önce uzatılan Hasan Ali Kaldırım ise hayatının en önemli ikinci imzasını attığını söyledi.