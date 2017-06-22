Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi... Anlaşma çok yakın!

Nice'de kariyerini yeniden patlattıktan sonra PSG'ye transfer olan tecrübeli futbolcu aradığını bulamamıştı. Ayrılmak istediğini de yönetime iletmişti. Kanarya bir süredir bu transfer için nabız yokluyordu.

Ben Arfa transferinde en ciddi gelişmeyi Fransız sitesi Foot-sur yazdı. Haberde PSG'nin yeni sportif direktörü Antero Henrique'nin farklı bir yol izleyerek transferi detaylı görüşmek için İstanbul'a geldiği yazıldı.

Sarı-lacivertlilerin salı gecesinden beri Henrique ile Ben Arfa transferini görüştükleri aktarıldı.

PSG, 5'E BIRAKMAYA RAZI

Fransız kulübünün hocası Unai Emery, Hatem Ben Arfa'yı kadrosunda düşünmüyor. Bu sebeple kulüp geçtiğimiz hafta 30 yaşındaki yıldızı satma kararı almıştı.

Farklı ülkelerde görüşmeler gerçekleştiren PSG'nin yeni futbol aklı Antero Henrique'nin son adresi Fenerbahçe oldu. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın tüm yükün Mehmet Ekici'nin sırtına binmemesi için ikinci bir 10 numara talebi olduğu da biliniyor.

Tarafların anlaşması durumunda Kanarya, Avrupa transfer piyasasını sallayacak ve Ben Arfa'yı renklerine bağlayacak. PSG 5 milyon euroya bırakmayı kabul ediyor. (Fotomaç)

ARTILARI

Dripling

Bitiricilik

Uzaktan şutlar

Seri çalım

EKSİLERİ

Defansa yardım

Konsantrasyon

Disiplin

OYUN STİLİ

Mesafe tanımadan şut atar

Kısa ve uzun paslarla oyun kurar

İsabetli orta yapar

İkili mücadelede yılmaz