Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi!

Aziz Yıldırım, taraftarı tekrar havaya sokacak, hem stadı hem de Fenerium'u dolduracak formülü buldu: Zlatan Ibrahimovic... Son olarak Manchester United'ta oynayan İsveçli dünya yıldızı için Sarı-Lacivertliler'in çok gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Yıldırım'ın planı, bonservisi olmayan Ibrahimovic'e 1 sezon Fenerbahçe forması giydirmek ve sadece Türkiye'de değil, dünyada bile gündeme damga vurmak.

Sadece Fener'e gelirim

Başkan Yıldırım, 2 sezon önce, yani Van Persie, Nani ve Kjaer gibi flaş isimleri transfer ettiği dönemde Ibrahimovic için de bir açıklama yapmış ve "Menaceriyle görüştük. Türkiye'de oynarsa sadece Fenerbahçe'de oynayacağını söyledi. Hatta bu transfer döneminde başka bir Türk takımına giderse bana 10 milyon Euro vereceğini bile söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

RVP'nin maliyeti Ibra'ya

İsveçli yıldız, Manchester United'ta yıllık 20 milyon Euro (Yaklaşık 80 milyon TL) gibi bir rakama oynuyordu. Ancak şu ana kadar kendisine ulaşan tekliflerin bu seviyede olmadığı biliniyor. Bu durumda yaşadığı ciddi sakatlığın da etkisi var. Fenerbahçe, RVP'nin gitmesi durumunda maaş bütçesinde yaklaşık 7.5 milyon Euro'luk (30 milyon TL) bir rahatlama yaşayacak. Başkan, Ibrahimovic için geri kalan rakamı da tribün ve mağaza gelirleriyle tamamlamayı planlıyor.

Forması dünyada 4. sırada

Ibrahimovic gittiği takımlara sadece skor ve imaj katkısı yapmıyor, ekonomik olarak da ciddi bir girdi sağlıyor. Öyle ki, dünyada en çok forma satan kulüplerden biri olmasına rağmen Manchester United, Ibra'nın gelmesiyle satışlarını geçtiğimiz sezon neredeyse 7 kat artırdı. İngiliz ekibi, böylece 12. sıradan 4. sıraya kadar tırmandı. Zlatan da yine geçen sezon dünya üzerinde Messi, Rodaldo ve Pogba'dan sonra en çok forması satılan 4. oyuncu olmayı başarmıştı.

Hazırım videosu paylaştı

Dizinden ağır bir sakatlık geçirmiş olması, 35 yaşındaki futbolcunun geleceği için tedirginlik yaratsa da Ibrahimovic bu şüpheyi ortadan kaldırdı. Kısa süre önce topla çalışmalara başlayan İsveçli, son instagram videolarında topla yaptığı egzersizleri ve yatağında kramponlarıyla görüntülerini paylaşıp futbolu ne kadar özlediğini gösterdi.