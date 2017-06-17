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Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Valbuena, Mehmet Ekici ve Dirar'ın ardından Castro ile Gil Dias'la da anlaşmaya vardı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:43
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi

Fenerbahçe, 2017-18 sezonu için çalışmalara erken başlamasının meyvelerini topluyor. Öncelikle teknik adam sorununu halleden sarı-lacivertliler şubat ayında Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştı.

LİSTEYİ ŞUBAT AYINDA VERDİ

Deneyimli teknik adamın verdiği transfer raporu doğrultusunda yine şubat ayı içinde transfer çalışmaları başladı. Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, iki isimle daha prensipte anlaşmaya vardı.

GİL DİAS VE CASTRO DA GELİYOR

Fenerbahçe yönetimi sol kanat oyuncusu Gil Dias için de Monaco kulübü ile prensipte anlaştı. Rio Ave’de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki genç futbolcunun transferi de kısa sürede resmiyet kazanacak.

Fenerbahçe yönetiminin bitirmeye çok yakın olduğu bir başka transfer ise Castro. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren futbolcu ile prensipte anlaşıldı.

Gelecek hafta resmi imzaların atılması söz konusu. Bu transferin gerçekleşmesiyle orta saha daha güçlü hale gelecek.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 11:43
  1. Fenerbahçe
  2. Monaco
  3. Gil Dias
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