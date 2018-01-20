Fenerbahçe'den Demba Ba bombası

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR -Bu sezon fortvet oyuncunlarından istediği verimi alamayan ve son olarak İstanbulspor karşılaşmasında forvetlerin etkisiz kalması Fenerbahçe'de forvet arayışlarına sürükledi.

Van Persie'nin kadroya girememesi ve aldığı yüksek ücretten dolayı eli kolu bağlanan ancak geçtiğimiz günlerde Robin van Persie yollarını ayıran Fenerbahçe sürpriz bir ismi gündemine aldı.

SOW'DAN BİLGİ ALINDI

Aykut Kocaman'ın her ne kadar transfer yapmacağız demesine karşın Aziz Yıldırım'ın tribünleri tekrar sahaya çekecek bir forvet ismi transfer edeceği öğrenildi.Aziz Yıldırım'ın yakın çevresine eski Beşiktaşlı Demba Ba'yı Kadıköy'e getireceğim şeklinde konuştuğu iddia edildi.

Fenerbahçe eski oyncusu Sow'un Bursaspor'a gitmesine karşın Sow'dan da bilgi alan Fenerbahçe kurmaylarının Demba Ba Beşiktaş ile özleşmesine karşın profesyonel olduğunu ve bu teklife olumlu yaklaşacağı kaydedildi.Demba Ba'nın da bu sezon kendini kanıtlayıp Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda tekrar Senagal Milli Takım forması giyebilmesi için bu teklifin iyi fırsat olduğunu söylediği öğrenildi.

DEMBA BA GELİRSE 1 YABANCI FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILIYOR

32 yaşındaki Senagalli yıldız futbolcu Demba Ba'nın transfer edilmesi durumunda Fenerbahçe'de Fernandao ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Fernandao'nun Süper Lig ekiplerinden bir çok talibi olduğu ve yönetimin kiralık olarak gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak:YENİ AKİT