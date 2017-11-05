Fenerbahçe'den Daum bombası

Fenerbahçe yönetimi, istifa etmesi beklenen Aykut Kocaman'ın yerine ilk aday olarak Cristoph Daum'u düşünüyor. Alternatif isim ise Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic.



Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın, 1-1'lik Osmanlıspor maçı sonrası "Fatura bana ait, gerekeni yapacağım" diyerek istifa sinyalleri vermesi, kulüp yönetimini de harekete geçirdi. NTV Spor'un haberine göre, en kısa zaman içinde yönetim ve Aykut Kocaman arasında bir toplantı gerçekleşecek ve Kocaman istifasını sunacak. Yönetimin henüz bu istifayı kabul edip etmemek konusunda kesin bir karara varmadığı belirtilirken, Kocaman'ın ise takıma daha fazla zarar vermemek adına düşüncesini değiştirmeyeceği ifade ediliyor.

Hocanın kararını vermiş olması, Sarı Lacivertli yönetimi doğal olarak yeni teknik direktör arayışına da itiyor. Akıllardaki 1 numaraları ismin ise, Fenerbahçe'de daha önce 2 kez görev alan Cristoph Daum olduğu iddia edildi.



Alman teknik adam Sarı Lacivertli kulüpte 2003 - 2004 , 2004 - 2005 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Öte yandan, kulübün tarihine geçen 2006 ve 2010 yıllarında son hafta kaybedilen şampiyonluklarda da takımın başında yine Daum vardı.



İkinci aday Bilic



Sarı Lacivertli yönetimin, hoca adayları arasındaki ikinci ismin de yine ülkemizi yakından tanıyan Slaven Bilic olduğu öne sürüldü. Şu anda İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'ı çalıştıran Bilic'in, takımın kötü gidişi nedeniyle görevinden ayrılması ya da işine son verilmesi bekleniyor.