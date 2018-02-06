Fenerbahçe'den çok sert açıklama! Derhal istifa...

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;



MHK Başkanlarından Sayın Mustafa Çulcu’nun önceki akşam TRT Spor ekranlarında ortaya attığı vahim iddialara ilişkin olarak Kulübümüz tarafından yapılan açıklama üzerine TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama, kamuoyu vicdanını olduğu gibi bizleri de hiçbir şekilde tatmin etmemiştir.



Nitekim bugünkü Habertürk Gazetesi’nin spor sayfasında, Sayın Mustafa Çulcu’nun iddialarını destekleyen, içerisinde Sayın Çulcu tarafından ortaya atılan iddia ile açık mantık ilişkisi bulunan, skandal boyutunda yeni bir iddia daha ortaya atılmıştır. Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, Beşiktaşlı bir futbolcunun aylar önce oynanan bir maçta, hakem Mete Kalkavan’a ettiği küfürler sebebiyle tekrar karşı karşıya gelmemeleri için, normalde Bursaspor-Beşiktaş maçına atanan Mete Kalkavan’ın TFF’nin telkiniyle maçımıza atandığı iddiası yer almaktadır.