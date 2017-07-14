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Fenerbahçe'den çifte bomba! Dünya yıldızları...

Fransızlar PSG’nin Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, İtalyanlar da Milanlı M’Baye Niang’ın Sarı-lacivertli formayı giymeye yakın olduğunu yazdı.

14 Temmuz 2017 Cuma 11:00
Fenerbahçe'den çifte bomba! Dünya yıldızları...

Fenerbahçe için transferde durgun günler yaşanırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın yurt dışına çıkması, ardından İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın dün takımın sabah yaptığı antrenmana katılmaması gündemin bir anda ısınmasına yol açtı. Fransız L'Equipe gazetesi, PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Lucas Moura için Fenerbahçe'nin ilgisini artırdığını yazdı. 24 yaşındaki orta sahanın, 40 milyon Euro'luk bonservisi nedeniyle bu transferin kiralık olarak yapılacağının altı çizildi.

KAMP BİTMEDEN GOLCÜ ALACAK

İtalyan Tuttosport ise F.Bahçe'nin, M'Baye Niang'ın kiralanması konusunda Milan ile anlaştığını, sarı-lacivertlilerin 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceğini ileri sürdü. Geçen sezonu Watford'da kiralık tamamlayan 22 yaşındaki Senegalli forvetin İstanbul'da oynamaya yakın olduğu, iddianın içerisinde yer aldı. F.Bahçe cephesinden gelen bilgiler ise santrfor konusunda İsviçre kampı tamamlanmadan gelişmeler olabileceği yönünde. Yöneticiler Niang'ın yanı sıra Arsenalli Lucas Perez ile de ilgileniyor. (Sabah)

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 11:00
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