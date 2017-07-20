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Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a büyük çalım!

Fenerbahçe Yönetimi bu sezon en sürpriz transferini Eljif Elmas ile yaptı. Sarı lacivertlilerin, genç yıldızı Dortmund'un elinden kaptığı ortaya çıktı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:15
Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a büyük çalım!

Yönetim bu sezon en sürpriz transferini Eljif Elmas ile yaptı. Rabotnicki takımından transfer edilen 17 yaşındaki Makedon futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlar için tam bir kapalı kutu... Ülkesinin en önemli genç yeteneği olarak gösterilen Elmas’ı Fenerbahçe’nin, Avrupa’nın dev bir ekibinin elinden kaptığı ortaya çıktı.

Borussia Dortmund Kulübü, Eljif Elmas’ı sezon boyunca, ülkesinde boy gösterdiği maçlarda izledi. Makedonya’da oyuncunun artık Alman ekibine gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı-siyahlıların scout ekibi hazırladıkları olumlu raporu yönetime iletirken, Dortmundlu idarecilerin de kendisini kadroya katmak için harekete geçmeye hazırlandıkları bir dönemde, Fenerbahçe transferi bitirdi.

‘Zidane’a benziyor’

Dortmundlu scout’ların futbolcunun oyun stilini eski Fransız yıldıza benzeterek, ‘Zidane gibi oynuyor’ şeklinde görüş kayda geçtikleri öğrenildi. İleriye dönük orta saha oyuncusunun tüm dikkatini futbola veren ve sürekli gelişim halinde olan bir karakteri olduğu belirlendi. İyi pasları ve iyi şutları ile sivrilip, oyun görüşünde yaşına göre son derece ileri olması gibi özelliklerinin altı çizilen Elmas’ın, yine yaşına göre son derece olgun ve cesurca oynadığı kaydedildi. (Milliyet)

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:15
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