Fenerbahçe'den bedavaya ayrıldı, şimdi değerine paha biçilemiyor!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlük yaptığı dönemde A takım ile idmanlara çıkan genç oyuncu Merih Demiral, ardından kulüpten bedelsiz olarak ayrılarak Portekiz'in yolunu tutmuştu. Oyuncunun şimdiki değeri ise dudak uçuklatıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Portekiz ekibi Alcanense'ye transfer olan, ardından da Sporting Lizbon'un B takımına geçen Merih Demiral, geçtiğimiz aylarda kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sporting, Melih'in sözleşmesine "45 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi ekletti.