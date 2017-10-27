Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'den bedavaya ayrıldı, şimdi değerine paha biçilemiyor!

Fenerbahçe'den bedelsiz bir şekilde ayrılan genç oyuncu Merih Demiral, şu sıralarda Portekiz'de el üstünde tutuluyor.

27 Ekim 2017 Cuma 23:32
Fenerbahçe'den bedavaya ayrıldı, şimdi değerine paha biçilemiyor!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın teknik direktörlük yaptığı dönemde A takım ile idmanlara çıkan genç oyuncu Merih Demiral, ardından kulüpten bedelsiz olarak ayrılarak Portekiz'in yolunu tutmuştu. Oyuncunun şimdiki değeri ise dudak uçuklatıyor. 

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Portekiz ekibi Alcanense'ye transfer olan, ardından da Sporting Lizbon'un B takımına geçen Merih Demiral, geçtiğimiz aylarda kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sporting, Melih'in sözleşmesine "45 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi ekletti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 23:32
  1. Fenerbahçe
  2. serbest kalma bedeli
  3. Merih Demiral
  4. Portekiz
  5. Vitor Pereira
  6. Alcanense
  7. Sporting Lizbon

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cü isimden sitem: Bana Fevzi diyorlar
    1. FETÖ'cü isimden sitem: Bana Fevzi..
    2. Karadeniz ekibinde şok...Oyuncular..
    3. Aytemiz Alanyaspor´dan Babel tepkisi:..
    4. Myanmar'da çekim yapan TRT ekibine..
    5. Trabzonspor'un iki genç yıldızının..
    6. Gökçek personele veda etti
    7. Şişli Etfal'de lavabo çöktü, doktor..
    8. İstanbul'da dev uygulama
    9. Fenerbahçe'ye son saniye şoku
    10. Şenol Güneş'in parlattığı golcüler
    11. Fenerbahçe'den bedavaya ayrıldı, şimdi..
    12. 5 oyuncudan kendilerine kulüp..
    13. Çinliler kesenin ağzını açtı: 70..
    14. Beşiktaş'a karşı oynayamayacak
    15. ''Bir deli, baş eğmeyen Türkiye’yi..
    16. Darbeci polis: ''Şehitlerimizin..
    17. PKK'lılar Belçika'da Türklere saldırdı
    18. Bir hafta içinde 2 komutanını..
    19. Katalonya adım adım bağımsızlığa yürüdü
    20. Kasımpaşa Göztepe'yi durdurdu
    CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...