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Fenerbahçe’den basketbolda kombine rekoru

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonu için 6601 kombine kart satışı rakamına ulaşarak, basketbolda en çok kombine satan takım rekorunu kırdı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 20:14
Fenerbahçe’den basketbolda kombine rekoru

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi’nde oynayacağı karşılaşmalarda geçerli olacak kombine satışının devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

"Kombine yenileme ve genel satış sürecinde bugüne dek 6601 sayısına ulaşılmış ve bu sayı, ülke basketbol tarihimiz için yeni bir rekor olarak kayıtlara geçmiştir. Kombine satış sürecinde şu ana kadar Saha İçi 1. Sıra, Kategori 1, Kategori 2, Kategori 3 ve Kategori 4 bölümlerine ait tüm yerler tükenmiştir."

Açıklamada, kombine satışlarına Ramazan Bayramı’nda ara verileceği ve 28 Haziran’da yeniden başlanacağı da duyuruldu.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 20:14
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