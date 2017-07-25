Fenerbahçe'den Badstuber adımı
Fenerbahçe'nin, Simon Kjaer'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Alman stoper Holger Badstuber'e teklifte bulunduğu belirtildi.25 Temmuz 2017 Salı 15:01
Fenerbahçe, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in alternatifini buldu.
NTV Spor'un Fenerbahçe muhabiri Onur Tuğrul'un haberine göre sarı-lacivertliler, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Holger Badstuber'e teklif yaptı.
28 yaşındaki Alman stoper, kariyerinde Almanya dışında futbol oynamadı.