Fenerbahçe'den Babacar bombası

Arsenal’in İspanyol forveti için 11 milyon Euro’yu gözden çıkaran Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle anlaşamazsa, Fiorentina’dan Babacar’a yönelecek.

Santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe’de Lucas Perez ve Khouma Babacar isimleri ön plana çıktı. Önceliği Lucas Perez’e veren sarı lacivertliler, mayıs ayında Galatasaray’ın da talip olduğu İspanyol futbolcunun bonservisi için Arsenal ile pazarlık yapıyor.

Kaynak:Fanatik