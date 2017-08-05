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Fenerbahçe'den Babacar bombası

Lucas Perez konusunda bonservis çıkmazına giren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ilgilendiği Babacar'ı gündemine aldı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:21
Fenerbahçe'den Babacar bombası

Arsenal’in İspanyol forveti için 11 milyon Euro’yu gözden çıkaran Fenerbahçe, İngiliz kulübüyle anlaşamazsa, Fiorentina’dan Babacar’a yönelecek.

Santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe’de Lucas Perez ve Khouma Babacar isimleri ön plana çıktı. Önceliği Lucas Perez’e veren sarı lacivertliler, mayıs ayında Galatasaray’ın da talip olduğu İspanyol futbolcunun bonservisi için Arsenal ile pazarlık yapıyor.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:21
  1. Fenerbahçe
  2. khouma babacar
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