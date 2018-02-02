Fenerbahçe'den açıklama: Utançla öğrendik
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterdi.02 Şubat 2018 Cuma 02:17
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın, 31.01.2018 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP Giresunspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaların "sportmenliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği haberini utançla öğrendik.
Bizler, takımımıza ve teknik ekibimize olan güvenimizi yineliyor, camiamızın kenetlenmesiyle birlikte aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını düşünmekle birlikte, futbolu yöneten mekanizmanın adil futbol iklimi oluşturmadığı takdirde hali hazırda birçok problemi bulunan futbolumuzun daha da kötüye giderek onarılmaz yaralar alacağını düşünüyoruz.
Hocamıza ve kulübümüze yönelik bu taraflı tavrı kınıyor, TFF ve kurullarının bir an önce aklı selim kararlar alarak yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.