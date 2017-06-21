Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, Aboubakar konusunu bir türlü çözemeyince devreye F.Bahçe girdi. Kanarya Porto'ya 10 milyon Euro teklif etti. Sarı-Lacivertliler Kjaer ve Ozan'ı satması halinde paranın büyük bölümünü golcü oyuncuya yatıracak...

Porto'ya "Eğer Beşiktaş 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazsa biz Aboubakar'ı transfer etmek istiyoruz. Ancak bunun için Kjaer ve Ozan Tufan'ın satışının gerçekleşmesini bekliyoruz" mesajını iletti. Beşiktaş'ın 30 Haziran'a kadar opsiyonu kullanma hakkı olduğunu Fenerbahçe'ye ileten Porto "Eğer kullanmazlarsa Aboubakar'ı size verebiliriz" yanıtı verdi..

KJAER VE OZAN'IN PARASI TRANSFERLERE

Kjaer'i 15 milyon Euro, Ozan Tufan'ı 8 milyon Euro'ya satmayı planlayan Sarı-Lacivertliler 18 milyon Euro'yu transfer bütçesi olarak kullanmayı düşünüyor. 10 milyon Euro'yu Aboubakar'ın bonservis ücreti olarak düşünen Fenerbahçe kalan paranın bir kısmını Valbuena ve Dirar'ın toplam 4.5 milyon Euro'luk bonservis bedeline ayıracak. Sarı- Lacivertliler, paranın kalan diğer kısmıyla da bir kanat, bir orta saha, bir de stoper transferi yapacak.