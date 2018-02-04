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Fenerbahçe'de yönetim istifa ve Ali Koç başkan sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, 'Yönetim İstifa' ve 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon' tezahüratlarında bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 01:55
Fenerbahçe'de yönetim istifa ve Ali Koç başkan sesleri

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından taraftarlar hep bir ağızdan 'Yönetim İstifa' ve 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon' tezahüratlarında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın adından taraftarlar 'Yönetim İstifa' ve 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon' tezahüratlarında bulundu.

Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara tüm stat eşlik etti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 01:55
  1. Fenerbahçe
  2. taraftar
  3. yönetim istifa

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