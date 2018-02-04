Fenerbahçe'de yönetim istifa ve Ali Koç başkan sesleri

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından taraftarlar hep bir ağızdan 'Yönetim İstifa' ve 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon' tezahüratlarında bulundu.



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın adından taraftarlar 'Yönetim İstifa' ve 'Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon' tezahüratlarında bulundu.



Okul açık tribününden başlayan tezahüratlara tüm stat eşlik etti.