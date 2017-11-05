Fenerbahçe’de Yılmaz Vural sesleri

Osmanlıspor karşısında alınan beraberlikle birlikte lider Galatasaray’la olan puan farkının 9’a çıktığı Fenerbahçe’de taraftar ve yönetimin teknik direktör Aykut Kocaman’a olan sabrı tamamen tükendi. Bunun farkında olan Kocaman, maçın ardından yaptığı açıklamada ‘gereğini yapacağım’ diyerek ‘istifa’ sinyalini vermiş oldu. Takım otobüsüne de binmeyip, stattan tek başına ayrılan tecrübeli hocanın, yönetimle görüştükten kısa bir süre sonra istifasını açıklaması bekleniyor.

YILMAZ VURAL GÖREVE HAZIR

Kocaman’ın istifa sinyalinin hemen ardından gözler, adı uzun yıllar Fenerbahçe ve A Milli Takım’la anılan Yılmaz Vural’a çevrildi. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli hocalardan biri olan Vural’ın olası bir teklifte görevi kabul etmesi bekleniyor. En son Göztepe’nin 14 yıllık Süper Lig hasretine son veren tecrübeli hoca, her fırsatta hedefleri yüksek bir takımda kariyerine devam etmek istediğini dile getiriyor.

‘PRO LİSANS’A SAHİP NADİR HOCALARDAN

Fenerbahçe yönetiminin Vural’a pek sıcak bakmamasına rağmen Fenerbahçe taraftarı bir kez olsun şans verilmesinden yana. Türkiye’de ‘pro lisans’a sahip nadir hocalardan biri olan Vural’ın teknik ve taktik anlamda Fenerbahçe’yi rahatlıkla üst sıralara taşıyabilecek tecrübeye sahip olduğu futbol kamuoyu tarafından çok iyi biliniyor.

‘ERSUN YANAL BU KULÜPTEN İÇERİ GİREMEZ’

Fenerbahçe’yi sarsan ‘istifa sinyali’nin ardından ortaya atılan Christoph Daum ve Slaven Bilic isimlerine tepkili olan taraftarın düşüncelerini de dikkate alan yönetimin, Yılmaz Vural’ı beklemede tutup, önceliğini Ersun Yanal ve yabancı bir teknik adam üzerinde tuttuğu, kulislerde dolanan bilgiler arasında yer aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın ‘Ben başkan olduğum sürece Ersun Yanal bu kulüpten içeri giremez’ sözleri ve Trabzonspor’daki kötü performansı göz önünde bulundurulunca Yanal’ın Fenerbahçe’nin başına geçmesi oldukça zor gözüküyor. Bu durumda da yabancı bir teknik adamın takımın başına gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

UZUN YILLAR ‘İTİBAR SUİKASTI’NA MARUZ KALDI

Bugüne kadar 33 takım çalıştıran, Türk futbolunu çok iyi bilen ve yerli futbolcuları çok iyi tanıyan bir hoca olarak dikkatleri üzerine çeken Yılmaz Vural; futbolcu dövdü, küfretti, çift eşli, küme düşüren hoca gibi söylemlerle uzun yıllar ‘itibar suikastı’na maruz kaldı. Aslında Vural’ın öfkesini ve sevincini saklamadan dışarıya vuran samimi bir karakter olduğu kamuoyu tarafından çok iyi biliniyor.