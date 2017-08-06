Fenerbahçe'de yılın transfer bombası 'Hulk' mu?

Çin hükümetinin aldığı karar gereği küçülmeye gitmek zorunda olan kulüplerin oyuncuları yavaş yavaş Avrupa piyasasına geri dönme hazırlıkları yaparken Fenerbahçe’nin payına da Hulk düştü.

Geçen yaz transfer döneminde 55.8 milyon euro’ya Shanghai’ya giden Hulk her ne kadar gollerine devam etse de özellikle yaşanan ödeme sorunları ve kulübün sponsorunun beklediği geri dönüşü alamaması nedeniyle bu kararı aldığı bildirildi.

Hulk’un menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe dahil pek çok takımla temas kurduğu bildirildi. Kazandığı parayı alamayacağını bilen Hulk’un kendisine en yüksek rakamı veren Avrupa kulübüne döneceği belirtildi. Şu ana kadar en yüksek yıllık maaş teklifinin Fenerbahçe’den geldiği, sambacının Shanghai ikna etmesi durumunda Türkiye’de forma giyebileceği bildirildi.

Daily Mirror gazetesi yaşanan kriz sonrasında takımlarından ayrılmalarına kesin gözüyle bakılan isimlerin arasında Oscar, Ramires ve Hulk’u gösterdi.