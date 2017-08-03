Fenerbahçe'de yılın bombası Mario Gomez
Beşiktaş, Lens'i alarak Fenerbahçe'ye büyük bir çalım atarken, sarı lacivertliler ise buna Gomez ile cevap vermeye hazırlanıyor.03 Ağustos 2017 Perşembe 10:03
Formasını giydiği Wolfsburg’un kendisinin yerine Martial, Kruse ve Mehmedi ile temas kurması Alman oyuncuyu kızdırdı. Daha önce Fenerbahçe’ye hayır diyen Gomez menajeri aracılığıyla temas kurdu. Yerine bir forvet alınması durumunda Fenerbahçe ile görüşme yapmaya hazır olduğu mesajını gönderdi.
Aykut Kocaman'dan Gomez'e onay
Menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye mesaj gönderen Mario Gomez'e Aykut Kocaman'dan da onay çıktı. Bir değil iki santrfor transferi isteyen Aykut Kocaman, Mario Gomez'in transfer edilmesi durumunda van Persie'nin takımdan ayrılmasına da izin verecek.
Kaynak: Fotospor