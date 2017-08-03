Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'de yılın bombası Mario Gomez

Beşiktaş, Lens'i alarak Fenerbahçe'ye büyük bir çalım atarken, sarı lacivertliler ise buna Gomez ile cevap vermeye hazırlanıyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:03
Fenerbahçe'de yılın bombası Mario Gomez

Formasını giydiği Wolfsburg’un kendisinin yerine Martial, Kruse ve Mehmedi ile temas kurması Alman oyuncuyu kızdırdı. Daha önce Fenerbahçe’ye hayır diyen Gomez menajeri aracılığıyla temas kurdu. Yerine bir forvet alınması durumunda Fenerbahçe ile görüşme yapmaya hazır olduğu mesajını gönderdi.

Aykut Kocaman'dan Gomez'e onay

Menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye mesaj gönderen Mario Gomez'e Aykut Kocaman'dan da onay çıktı. Bir değil iki santrfor transferi isteyen Aykut Kocaman, Mario Gomez'in transfer edilmesi durumunda van Persie'nin takımdan ayrılmasına da izin verecek.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayıp Hollandalı gençten 26 gündür haber yok
    1. Kayıp Hollandalı gençten 26 gündür..
    2. Yeni evli çifti kaza ayırdı
    3. 37 kaçak göçmen yakalandı
    4. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin..
    5. Türk inşaat devinin iflası istendi!
    6. Bunlar yalancılığın, kıvırmanın..
    7. Miami sular altında kaldı
    8. Karacabey ovasında domates hasadı..
    9. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    10. Vali Aktaş Ilgaz’da
    11. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    12. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    13. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    14. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    15. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    16. Serası hasar gören üreticilere..
    17. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    18. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    19. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    20. Gemlik’e iki yeni okul
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum