Fenerbahçe'de yılın bombası Mario Gomez

Formasını giydiği Wolfsburg’un kendisinin yerine Martial, Kruse ve Mehmedi ile temas kurması Alman oyuncuyu kızdırdı. Daha önce Fenerbahçe’ye hayır diyen Gomez menajeri aracılığıyla temas kurdu. Yerine bir forvet alınması durumunda Fenerbahçe ile görüşme yapmaya hazır olduğu mesajını gönderdi.

Aykut Kocaman'dan Gomez'e onay

Menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye mesaj gönderen Mario Gomez'e Aykut Kocaman'dan da onay çıktı. Bir değil iki santrfor transferi isteyen Aykut Kocaman, Mario Gomez'in transfer edilmesi durumunda van Persie'nin takımdan ayrılmasına da izin verecek.