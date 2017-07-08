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Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda giyeceği formalar, satışa çıktı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları satışa çıktı

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, dün tanıtımı yapılan yeni sezon formalarının, Fenerium mağazaları, Fenerium e-ticaret sitesi (www.fenerium.com.tr), adidas yetkili satış noktaları ve shop.adidas.com.tr/fenerbahce adresinden satışa sunulduğu bildirildi. 

Açıklamada, yetişkin formalarının 169, genç formalarının 129, çocuk formalarının ise 119 liradan satışa çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:45
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