Fenerbahçe'de Volkan Şen sakatlandı

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Volkan Şen darbe almadan topa koşarken sakatlık geçirdi. Şen:'in en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de Volkan Şen sakatlandı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 01:47
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Hazırlık kampını Antalya'da geçiren Fenerbahçe, DenizliSpor ile  hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmanın 33. dakikasında topla hareket halinde ilerlerken adelesi çeken Volkan Şen oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Volkan Şen'in yerine yeni transfer Oleksandr Karavayev oyuna dahil oldu. Karavayev 11 numaralı forma ile sahada yerini aldı.

Volkan Şen'in  en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

 
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