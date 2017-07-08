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Fenerbahçe’de Volkan Şen ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Volkan Şen’in sözleşmesinin 1 milyon Euro karşılığında feshedildiğini açıkladı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:20
Fenerbahçe’de Volkan Şen ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe’de beklenen oldu. Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Volkan Şen için resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin sitesinden yapılan açıklamada, "Volkan Şen ile kulübümüz arasında bulunan sözleşme, futbolcunun ödeyeceği 1 milyon € karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir" denildi.

Sarı-lacivertli formayla iki sezonda 76 maça çıkan Milli futbolcu, 8 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Volkan Şen’in ismi son günlerde Beşiktaş ile de anılıyordu.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:20
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
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