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Fenerbahçe'de UEFA krizi!

Fenerbahçe'nin, 6 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Valbuena ve Dirar'ı UEFA listesine eklemek için aynı rakamda oyuncu satması gerekiyor. Sadece Emenike'den 2.5 milyon Euro geldi.

16 Temmuz 2017 Pazar 10:52
Fenerbahçe'de UEFA krizi!

UEFA'nın finansal fair- play kriterleri nedeniyle sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin önüne yeni bir tehlike çıktı.

Bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Mehmet Ekici ile kaleci Kameni'de sıkıntı yok. Ancak bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Valbuena ve Dirar'ın, UEFA listesinde yer alamama tehlikesi var. Bu iki yıldız için yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar sadece Emenike'yi 2.5 milyon Euro'ya Olympiakos'a satabildi. UEFA da aradaki 3.5 milyon Euro'luk farkın belgelenmesini istiyor.

FFP nedeniyle mali gözetiminde olan F.Bahçe'nin, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar ismini UEFA listesine ekleyebilmesi için futbolcu satışından kasasına 3.5 milyon Euro koyması gerekiyor.

Sarı-lacivertliler, birçok takımın transfer listesinde yer alan Hakan Çinemre, Aatif, Stoch, Van der Wiel ve Ertuğrul Taşkıran'ı bonservisiyle ya da kiralık olarak göndererek bu krizi aşmanın peşinde...

27 Temmuz'da Avrupa Ligi'nde ilk maçını oynayacak olan Kanarya'nın bu süreye kadar bu krizi çözmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 10:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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