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Fenerbahçe'de transfere Real Madrid engeli!

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te yıldız futbolcu Thomas Müller, tur şanslarını değerlendirdi.

05 Ocak 2018 Cuma 09:26
Fenerbahçe'de transfere Real Madrid engeli!

Fenerbahçe'de Fernandao, devre arasında elden çıkartılması öngörülen isimlerden biriydi. Hatta sambacı ülkesinin ekiplerinden Cruzeiro ile anlaşmış, iş sadece imzaya kalmıştı. Ancak Janssen tehlikesi Fenerbahçe'ye geri adım attırdı.

Tottenham, kontratındaki bir maddeye göre takımda sakatlık olması ya da satış gerçekleşmesi durumunda Janssen'i devre arasında geri alma hakkına sahip. Böyle bir ihtimal doğdu ve Real Madrid, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'e talip oldu.

Bu transfer için çok yüksek paralardan bahsediliyor. Kane'in her an İspanya'nın yolunu tutabileceği öğrenilirken, Vincent Janssen'e de Ada yolu görünebilir. Aykut Kocaman, bu tehlike karşısında golcüsüz kalmamak için Fernandao'nun satışını veto etti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 09:26
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