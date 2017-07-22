Fenerbahçe'den Gabigol transferine yalanlama
Fenerbahçe İtalya’nın İnter takımında oynayan Gabriel Barbosa’nın transfer edileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:29
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde :
Son dönemde yazılı ve görsel medyada İtalya'nın Inter takımında forma giyen Gabriel Barbosa (Gabigol) konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.
Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.
Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz.